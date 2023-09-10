Алекса Аврамович: «Наша следующая цель – поехать на Олимпийские игры и добиться еще большего успеха»

Атакующий защитник сборной Сербии Алекса Аврамович после поражения от Германии в финале ЧМ-2023 (77:83) заявил, что команда выполнила главную задачу – попала на Олимпийские игры 2024 в Париже.

«Горжусь. Мы добились большого успеха и уезжаем с высоко поднятой головой. Наша следующая цель – поехать на Олимпийские игры и добиться еще большего успеха.

Германия играет потрясающе, даже в прошлом году они выиграли бронзовую медаль. Их физическая форма и то, что они играют вместе уже много-много лет, решили исход матча, хотя игра была равной.

Было много силовой борьбы. Каким-то образом нам удалось не уступать физически, но не знаю... Вы все видели. Не хочу винить судей, я их очень уважаю и поздравляю. Они работали на финале чемпионата мира, осуществив свою мечту так же, как и я.

Нашей главной целью было попасть на Олимпийские игры. Второй целью было завоевать медали. Мы возвращаемся домой с успехом, потому что достигли обеих целей.

Вы видели сборную США. Сколько у них было игроков Матча всех звезд? И они даже медали не получили. Вот какая конкуренция была на этом турнире.

Теперь мы как семья. Думаю, в следующем году у нас будет больше шансов, потому что мы провели вместе этот год», – сказал Аврамович.

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