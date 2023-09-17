Алекса Аврамович: «Я уже каждый день думаю об Олимпийских играх в Париже. Мы идем за медалью»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан сборная Сербии Светислав Пешич Париж-2024 Чемпионат мира по баскетболу 2023 Алекса Аврамович Баскетбол

Разыгрывающий «Партизана» и сборной Сербии Алекса Аврамович признался, что с нетерпением ждет начала Олимпиады-2024 в Париже.

«У нас был отличный состав. Я бы начал со своих товарищей по команде, а затем отметил тренера, затем весь тренерский штаб. Мы все отлично работали, выполняя поставленные перед нами задачи. Каждый знал свою роль. Богдан был капитаном, на его плечах лежала самая большая ответственность, Милутинов провел фантастический турнир, и я говорю, что хоть и не все приехали, но мы все равно команда.

Это было видно и после окончания чемпионата. Провели совместный ужин, праздник. Это действительно можно считать успехом для всех нас. И мы, которые поехали на ЧМ-2023, и игроки, которые не смогли быть с нами по разным причинам, – все показали свое единство и теперь с нетерпением ждем Олимпийских игр.

Я уже каждый день думаю об Олимпийских играх в Париже. Не могу перестать думать и буду продолжать думать. Поедем в Париж в сильном составе, каким бы он ни был. В конце концов, это даже не имеет значения. Конечно, цели у нас будут одни и те же. Мы идем за медалью.

Дай Бог, чтобы мы были здоровы и собрались вместе. Год опыта очень много значит, когда знаешь привычки и желания товарищей по команде и тренеров. Всем будет легче», – сказал защитник.

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