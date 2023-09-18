Алекса Аврамович пропустил матч с «Мегой» из-за травмы голеностопа

Теги травмы Партизан Адриатическая лига Мега Алекса Аврамович Баскетбол

«Партизан» добился победы над «Мегой» (89:78) в 1/4 финала Суперкубка Адриатической лиги, но лишь с одним разыгрывающим в составе.

Алекса Аврамович на тренировке накануне получил повреждение голеностопа, из-за чего был вынужден пропустить встречу.

Он попал в заявку команды, но на паркете не появлялся. Ожидается, что травма не несет серьезных последствий.

Самый красивый спорт года – огненный (да-да!) баскетбол в Белграде. С легальными файерами и фейерверками

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий