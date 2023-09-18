Алекса Аврамович пропустил матч с «Мегой» из-за травмы голеностопа

« » добился победы над «Мегой» (89:78) в 1/4 финала Суперкубка Адриатической лиги, но лишь с одним разыгрывающим в составе.

Алекса Аврамович на тренировке накануне получил повреждение голеностопа, из-за чего был вынужден пропустить встречу.

Он попал в заявку команды, но на паркете не появлялся. Ожидается, что травма не несет серьезных последствий.

Самый красивый спорт года – огненный (да-да!) баскетбол в Белграде. С легальными файерами и фейерверками