Алекса Аврамович вернулся в «Партизан» с ЧМ-2023 с повреждением голеностопа
Разыгрывающий «Партизана» и сборной Сербии Алекса Аврамович вернулся команду с ЧМ-2023 с повреждением голеностопа.
«Партизан» провел матч 1/4 финала Суперкубка Адриатической лиги против «Меги» (89:78) в понедельник с одним разыгрывающим.
Аврамович пока занимается по индивидуальной программе.
Незадолго до игры с «Мегой» травмировался форвард Матеуш Понитка, который тоже не выходил на площадку.
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