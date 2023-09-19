Алекса Аврамович вернулся в «Партизан» с ЧМ-2023 с повреждением голеностопа

Разыгрывающий « » и сборной Сербии Алекса Аврамович вернулся команду с ЧМ-2023 с повреждением голеностопа.

«Партизан» провел матч 1/4 финала Суперкубка Адриатической лиги против «Меги» (89:78) в понедельник с одним разыгрывающим.

Аврамович пока занимается по индивидуальной программе.

Незадолго до игры с «Мегой» травмировался форвард Матеуш Понитка, который тоже не выходил на площадку.

Бриттни Грайнер после тюрьмы в РФ: выступала в поддержку заключенных, участвовала в Матче звезд и эпично провалилась с «Финиксом»

Что такое «Ментальность Мамбы»? Бескомпромиссная философия, а не титулы является главным наследием Брайанта