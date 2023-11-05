Тайриз Макси о словах Нерса: «Я пытался действовать активнее, честно говоря»

Разыгрывающий «Филадельфии» отреагировал на слова главного тренера после победы над « » (112:100), что он «действует недостаточно агрессивно».

«Ну, мяч начал залетать», – пошутил Макси на вопрос, что изменилось для него во второй половине.

«Я пытался действовать активнее, честно говоря. Наступила последняя четверть, Джоэл [Эмбиид] спросил меня, смогу ли я «закрыть» концовку. Именно это я и пытался сделать, будь то принятие правильного решения для результативной передачи, или же набор очков. Все отлично», – продолжил защитник.

В пяти матчах сезона Макси за 38,3 минуты в среднем набирает 26,2 очка, 6,6 передачи и 5,2 подбора, реализуя 49% с игры, 47% из-за дуги и 93% с линии.

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