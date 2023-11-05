Тайриз Макси о словах Нерса: «Я пытался действовать активнее, честно говоря»

Теги Филадельфия Финикс НБА Ник Нерс Тайриз Макси Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси отреагировал на слова главного тренера Ника Нерса после победы над «Финиксом» (112:100), что он «действует недостаточно агрессивно».

«Ну, мяч начал залетать», – пошутил Макси на вопрос, что изменилось для него во второй половине.

«Я пытался действовать активнее, честно говоря. Наступила последняя четверть, Джоэл [Эмбиид] спросил меня, смогу ли я «закрыть» концовку. Именно это я и пытался сделать, будь то принятие правильного решения для результативной передачи, или же набор очков. Все отлично», – продолжил защитник.

В пяти матчах сезона Макси за 38,3 минуты в среднем набирает 26,2 очка, 6,6 передачи и 5,2 подбора, реализуя 49% с игры, 47% из-за дуги и 93% с линии.

Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»! Как это повлияет на НБА

В НБА стартует «внутрисезонный турнир». Что это за зверь такой с непроизносимым названием?

НБА подписалась с трусами Ким Кардашьян. Что? Как? Зачем?

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TsMaster
Вполне себе харденозаменитель )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий