«Сиксерс» победили в гостях «Рэпторс». Джоэл Эмбиид и Тайриз Макси набрали по 34 очка каждый

Теги Филадельфия Торонто НБА Баскетбол - видео Джоэл Эмбиид Тайриз Макси Баскетбол

В субботу «Филадельфия» в отсутствие Джеймса Хардена одержала победу в гостевом матче над «Торонто» – 114:107.

Лучшими в составе «Сиксерс» стали центровой Джоэл Эмбиид и разыгрывающий Тайриз Макси, набравшие по 34 очка каждый.

Эмбиид реализовал 14 из 21 с игры, сделал 9 подборов, 8 передач, 2 блок-шота, 1 перехват и 1 потерю. У Макси – 12 из 20 с игры, 7 из 9 из-за дуги, 7 передач, 6 подборов, 1 блок-шот и 1 потеря.

Лука сразу заткнул хейтеров: 49 очков, 4 из 4 в клатче, победная трешка крюком от щита!

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ed Monix
Вот это я понимаю, по 34 очка на брата. А то на днях была кликбейтная история про 44 очка на двоих. А ещё и Убре со скамейки вышел и 18 очков положил. Короче, Фила в ажуре, а не так, что кто-то в межсезонье, говорил, что команде из города Рокки Бальбоа будет в регулярке полный пинцет, как Коля Фоменко в 2000 году говорил по телеку
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Funeral-
14 из 21 с игры. бист
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий