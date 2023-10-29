«Сиксерс» победили в гостях «Рэпторс». Джоэл Эмбиид и Тайриз Макси набрали по 34 очка каждый

В субботу « » в отсутствие Джеймса Хардена одержала победу в гостевом матче над « » – 114:107.

Лучшими в составе «Сиксерс» стали центровой и разыгрывающий , набравшие по 34 очка каждый.

Эмбиид реализовал 14 из 21 с игры, сделал 9 подборов, 8 передач, 2 блок-шота, 1 перехват и 1 потерю. У Макси – 12 из 20 с игры, 7 из 9 из-за дуги, 7 передач, 6 подборов, 1 блок-шот и 1 потеря.

Лука сразу заткнул хейтеров: 49 очков, 4 из 4 в клатче, победная трешка крюком от щита!