Тайриз Макси и Никола Йокич – лучшие игроки первой недели НБА

Двукратный MVP НБА Никола Йокич и разыгрывающий «Филадельфии» признаны лучшими игроками недели в своих конференциях.

« » стартовал с трех побед. Серб набирал в среднем 26,3 очка, 13 подборов и 7,7 передачи, реализуя 61,5% бросков с игры и 45,5% из-за дуги.

«Сиксерс» выиграли два из трех противостояний, показатели Макси составили 30,3 очка, 6,7 подбора и 6,3 передачи (50% c игры, 56% из-за дуги на 8,3 попытки).

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