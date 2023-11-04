Адриен Морман о матче с УНИКСом: «Нельзя дать разыграться Рейнольдсу и Димитриевичу»

Форвард « » поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с .

«Думаю, что УНИКС – отличная команда, они выиграли чемпионат в прошлом году. Нас ждет сложный матч.

Мы рады сыграть с ними, но нужно будет не дать разыграться их звездам вроде Рейнольдса и Димитриевича. Нам понадобится поддержка всех наших болельщиков, чтобы они дали нам свою энергию и помогли победить соперника», – считает Морман.

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