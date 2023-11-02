Олег Киселев об УНИКСе: «Против такой команды совершать 3-4 ошибки подряд – смерти подобно»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев проанализировал причины разгромного поражения от УНИКСа (65:96).

«Считаю, что провалили первую четверть. Плохо сыграли в защите как индивидуально, так и против пик-н-роллов УНИКСа. Наш план на матч был абсолютно другим. Нам не удалось остановить быстрые прорывы хозяев.

Хорошо начали третью четверть и постарались вернуться в игру. Но УНИКС наказал нас за ошибки, допущенные после нашего камбэка, а затем уже не подпускал ближе. Против такой команды совершать 3-4 ошибки подряд – смерти подобно. Соперник пользуется ими и сразу создает себе комфортное преимущество. Конечно, мы не обладаем такими игровыми ресурсами, как УНИКС», – сказал тренер.

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