Велимир Перасович: «В составе «Зенита» собраны отличные исполнители не только уровня Лиги ВТБ, но и Европы»

Теги УНИКС Зенит Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил уровень «Зенита», с которым его команде предстоит сыграть в воскресном матче Единой лиги ВТБ.

«Зенит» – одна из лучших команд чемпионата. В их составе собраны отличные исполнители не только уровня Единой лиги ВТБ, но и Европы. Они сильны в нападении и играют терпеливо.

Нам предстоит тяжелый матч», – заявил Перасович.

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