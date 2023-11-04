23-летний Херш Гольдберг-Полин был захвачен в плен палестинской группировкой ХАМАС 7 октября во время резни на музыкальном фестивале в Реиме. Он был страстным болельщиком иерусалимского « » и не пропускал ни одного матча команды, сообщает Sport5.

«Перед каждым матчем он говорил: «Это самая важная игра в истории, я не могу пропустить». Он ездил на все игры – в Нагарию, Эйлат, не важно. Мы сказали ему, что нельзя пропускать школу. Поэтому он пришел домой в 4 утра и встал в 6:30 в школу.

Вице-президент «Хапоэля» Рой Коэн владелец клуба и Матан Адельсон приехали к нам, обняли и предложили максимальную поддержку. Мы восхищены этим визитом. Удивительно, что происходит в мире спорта», – рассказал отец Херша.

«Внутрисезонный турнир» НБА сразу подарил 5 (!) шальных концовок и один скандал. И это не паркеты, от которых кровь из глаз