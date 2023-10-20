Израильские команды будут проводить домашние матчи на Кипре
В связи с эскалацией вооруженного конфликта в Израиле команды, выступающие на международной арене, не могут проводить домашние матчи в стране.
Как информирует Sports Rabbi, президент баскетбольной ассоциации Кипра Андреас Музуридис заявил, что «Маккаби Тель-Авив», «Хапоэль Холон», «Хапоэль Иерусалим», «Хапоэль Тель-Авив» и «Бней Герцлия» будут играть на Кипре без болельщиков.
Израильская федерация запросила у ФИБА разрешение на проведение матчей.
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