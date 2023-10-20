Израильские команды будут проводить домашние матчи на Кипре

В связи с эскалацией вооруженного конфликта в Израиле команды, выступающие на международной арене, не могут проводить домашние матчи в стране.

Как информирует Sports Rabbi, президент баскетбольной ассоциации Кипра Андреас Музуридис заявил, что « », « », « », « » и « » будут играть на Кипре без болельщиков.

Израильская федерация запросила у ФИБА разрешение на проведение матчей.

Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне

Reebok возвращается в баскетбол. Их главное достижение в НБА – благодаря пожизненному контракту Айверсон еще не умер с голоду

Клэй Томпсон собрался играть за Багамы. Это маловероятно, но у них и без него суперкоманда