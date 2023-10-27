«Хапоэль Иерусалим» будет проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Белграде

Иерусалимский « » будет проводить домашние матчи чемпионов в Белграде, объявила пресс-служба турнира.

Правительство Сербии и Федерация баскетбола гарантировали безопасность на матчах.

Ожидается, что первая встреча пройдет 1 ноября против турецкого «Галатасарая».

Ранее «Маккаби Тель-Авив» также получил разрешение на проведение домашних игр в Белграде.

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