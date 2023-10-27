«Хапоэль Иерусалим» будет проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Белграде

Теги Хапоэль Иерусалим чемпионат Израиля Лига чемпионов Баскетбол

Иерусалимский «Хапоэль» будет проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Белграде, объявила пресс-служба турнира.

Правительство Сербии и Федерация баскетбола гарантировали безопасность на матчах.

Ожидается, что первая встреча пройдет 1 ноября против турецкого «Галатасарая».

Ранее «Маккаби Тель-Авив» также получил разрешение на проведение домашних игр в Белграде.

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1 комментарий

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malinin
Баскетбольная столица Европы
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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