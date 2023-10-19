Израильские команды могут проводить домашние матчи в Греции, Сербии или на Кипре

В условиях войны, идущей в Израиле, участие баскетбольных команд страны в международных турнирах затруднено. Местная федерация предпринимает дополнительные меры, чтобы создать подходящие условия для всех своих команд.

Клубы, выступающие в европейских турнирах, в обозримом будущем будут тренироваться на Кипре. Как сообщает журналист Томер Гивати из Israel Hayom, Израильская баскетбольная ассоциация создаст для всех таких команд «пузырь», который поможет им подготовиться к предстоящим матчам.

В связи с неопределенностью статуса войны в Израиле не исключено, что команды будут вынуждены проводить свои домашние матчи за пределами страны. В качестве возможных хозяев рассматриваются три страны.

Как сообщается, в качестве возможных мест проведения домашних матчей израильских клубов рассматриваются Афины (Греция), Никосия (Кипр) и Белград (Сербия). Окончательное решение еще не принято.

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