Миленко Богичевич: «Одна из лучших, или даже лучшая наша игра в этом сезоне»

Главный тренер « » Миленко Богичевич отметил важность победы над «Самарой», прервавшей серию из четырех поражений подряд.

«Хотел бы поздравить свою команду с этой победой. Она очень важна для нас после тех поражений, которые у нас были, особенно после матча с УНИКСом.

Держали концентрацию с начала и до конца матча — это дает уверенность, что у нас команда с характером. Это одна из лучших, или даже лучшая наша игра в этом сезоне. Хотя и матч с УНИКСом тоже был хорош в плане, как себя показали наши игроки.

Очень хорошо сыграли в защите, двигали мяч, да и количество подборов показывает, что мы выиграли за счет работы. И мы можем становиться лучше и лучше с каждым матчем», – сказал тренер.

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