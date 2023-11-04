Миленко Богичевич: «Одна из лучших, или даже лучшая наша игра в этом сезоне»

Теги Автодор Единая лига ВТБ Самара Миленко Богичевич Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич отметил важность победы над «Самарой», прервавшей серию из четырех поражений подряд.

«Хотел бы поздравить свою команду с этой победой. Она очень важна для нас после тех поражений, которые у нас были, особенно после матча с УНИКСом.

Держали концентрацию с начала и до конца матча — это дает уверенность, что у нас команда с характером. Это одна из лучших, или даже лучшая наша игра в этом сезоне. Хотя и матч с УНИКСом тоже был хорош в плане, как себя показали наши игроки.

Очень хорошо сыграли в защите, двигали мяч, да и количество подборов показывает, что мы выиграли за счет работы. И мы можем становиться лучше и лучше с каждым матчем», – сказал тренер.

«Внутрисезонный турнир» НБА сразу подарил 5 (!) шальных концовок и один скандал. И это не паркеты, от которых кровь из глаз

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