Миленко Богичевич о матче с «Самарой»: «В игре с УНИКСом мы сделали шаги вперед. Надеюсь, ребята сохранят ту же энергию и агрессивность»

Главный тренер « » Миленко Богичевич рассказал о состоянии команды перед матчем Лиги ВТБ с «Самарой».

«Мы готовы к матчу. После достаточно качественной последней игры мы надеемся, что сможем хорошо сыграть и с «Самарой», сохранить ритм. В матче против УНИКСа мы сделали шаги вперед. Я надеюсь, что наши ребята сохранят ту же энергию и агрессивность, что и с казанцами.

«Автодор» сделает все возможное, чтобы выиграть матч с сильным соперником, у которого очень хороший состав, подготовленная команда, которая играет с большой энергией. Нам нужно будет соответствовать сопернику. Нужно быть сфокусированными с первого до последнего владения, в каждом контакте, так как играем против сильной и умной команды. Быть готовыми физически и психологически, и тогда у нас будет хороший шанс на победу», – рассказал Богичевич.

Перемен! «Кливленд»

Алексей Швед едет в чемпионат Китая. А чем можно заняться в Шаньси, помимо баскетбола?

50 лучших игроков НБА по версии пользователей Sports.ru