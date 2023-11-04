Дражен Анзулович: «Опасно думать, что встреча с «Автодором» сложится для нас легко»

Главный тренер «Самары» проанализировал последние матчи команды в Лиге ВТБ и рассказал о подготовке к игре с «Автодором».

«Чувствую себя сейчас очень хорошо. Прошло две недели после операции, я прохожу ежедневную реабилитацию и с каждым днем чувствую себя все лучше. Но и когда я был на лечении в Хорватии, мы постоянно находились на связи с тренерским штабом, планировали тренировки и игры.

Команда провела хорошую работу, мои ассистенты абсолютно понимают, во что мы хотим играть и что для этого нужно сделать. Они молодцы – команда хорошо готова. Да, конечно, была игра с «Локомотивом»... При всем уважении к сопернику, мы должны играть лучше. И могли сыграть лучше: у нас были шансы, но мы всю игру испытывали проблемы с реализацией, не попали много открытых бросков, да и защита была не того качества, которое мы требуем в матчах с такими сильными командами. Мы старались до конца, но не показали достаточного для победы качества. Вот с УНИКСом была очень хорошая игра, это был «наш день»: мы попали каждый бросок. А с «Локомотивом» не попали ничего.

Для нас очень важно стараться проводить каждую игру так, как мы тренируемся, как мы хотим играть. У нас были большие проблемы: мы все предыдущие матчи провели без Раде Загораца. Это хороший игрок, который может помочь нашей команде. Но каждая игра – это новый выхов. И каждый соперник опасен. И игра с «Автодором» тоже очень важна для нас. Мы готовимся, изучаем соперника, работаем на тренировках и надеемся, что при поддержке болельщиков покажем хорошую игру и выиграем.

Опасно думать, что после матчей с «Зенитом», УНИКСом и «Локомотивом» встреча с «Автодором» сложится для нас легко. У « » очень много таланта в нападении, они создают себе много бросков. И результат не будет решаться в первой или второй четверти – нужно все сорок минут работать на победу. Работать в комплексе, и в защите, и в нападении. Нельзя приехать, посмотреть на площадку – и выиграть. Важно все дни до матча и во время матча работать как единое целое, как команда – только так мы сможем показать хорошую игру», – считает Анзулович.

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