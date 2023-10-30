Джален Рейнольдс обновил личный рекорд по 3-очковым и набрал 27 очков в матче с «Автодором»

Центровой УНИКСа Джален Рэйнольдс помог команде одержать победу над « » (82:72) в матче лиги ВТБ в Саратове.

За 27 минут центровой набрал 27 очков, сделал 6 подборов, 3 результативные передачи, 2 блок-шота и 1 перехват при 9 из 11 с игры. Американец также реализовал рекордные в карьере 4 трехочковых на 5 попыток.

Джален завершил встречу с коэффициентом полезности 41 балл, повторив рекорд сезона, установленный игроком «Енисея» Ксавьером Ратэн-Мэйсом.

Самый эффективный и самый результативный. За счет чего Ратэн-Мэйс доминирует в Лиге ВТБ на старте сезона