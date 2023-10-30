Джален Рейнольдс обновил личный рекорд по 3-очковым и набрал 27 очков в матче с «Автодором»

Теги УНИКС Баскетбол - видео Автодор Единая лига ВТБ Джален Рейнольдс Баскетбол

Центровой УНИКСа Джален Рэйнольдс помог команде одержать победу над «Автодором» (82:72) в матче Единой лиги ВТБ в Саратове.

За 27 минут центровой набрал 27 очков, сделал 6 подборов, 3 результативные передачи, 2 блок-шота и 1 перехват при 9 из 11 с игры. Американец также реализовал рекордные в карьере 4 трехочковых на 5 попыток.

Джален завершил встречу с коэффициентом полезности 41 балл, повторив рекорд сезона, установленный игроком «Енисея» Ксавьером Ратэн-Мэйсом.

Самый эффективный и самый результативный. За счет чего Ратэн-Мэйс доминирует в Лиге ВТБ на старте сезона

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий