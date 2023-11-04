Болельщики АЕКа возмутились тем, что «Хапоэль Холон» будет проводить домашние матчи в Афинах

Теги АЕК болельщики Хапоэль Холон Лига чемпионов Баскетбол

Спустя несколько дней после того, как Лига чемпионов официально объявила о том, что израильский «Хапоэль Холон» будет проводить свои домашние матчи в рамках турнира в «Олимпик Холле» в Афинах, на домашней арене АЕКа, группа болельщиков греческого клуба резко отреагировала на решение лиги.

АЕК намерен отозвать свое приглашение, не позволив израильской команде играть в Афинах.

«Хапоэль Холон» дебютировал в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, победив «Телеком» в Германии. Израильская команда планирует сыграть в Афинах 14 ноября против «Бреогана».

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1 комментарий

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Сергей Галынский
В Махачкале можно
Или лучше в Грозном,там все просто: 3 выстрела в воздух,4й в голову
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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