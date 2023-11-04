Болельщики АЕКа возмутились тем, что «Хапоэль Холон» будет проводить домашние матчи в Афинах
Спустя несколько дней после того, как Лига чемпионов официально объявила о том, что израильский «Хапоэль Холон» будет проводить свои домашние матчи в рамках турнира в «Олимпик Холле» в Афинах, на домашней арене АЕКа, группа болельщиков греческого клуба резко отреагировала на решение лиги.
АЕК намерен отозвать свое приглашение, не позволив израильской команде играть в Афинах.
«Хапоэль Холон» дебютировал в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, победив «Телеком» в Германии. Израильская команда планирует сыграть в Афинах 14 ноября против «Бреогана».
«Торонто Хаскис», «Нью-Джерси Американс», «Анахайм Миккис» – такие команды были в НБА?
Или лучше в Грозном,там все просто: 3 выстрела в воздух,4й в голову