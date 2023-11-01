«Хапоэль Холон» проведет домашние матчи Лиги чемпионов в Афинах

Израильский « » будет проводить домашние матчи регулярного чемпионата чемпионов в Афинах на арене АЕКа.

Первая подобная встреча против «Бреогана» состоится 14 ноября. Даты игр против «Телекома» и «Бурсаспора» определятся позднее.

Матчи будут проходить за закрытыми дверями.

Данное решение принято в связи с обострением палестино-израильского конфликта.

Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»! Как это повлияет на НБА

Куда доведут «Клипперс» «Большая четверка» и Такер?