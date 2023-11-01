«Хапоэль Холон» проведет домашние матчи Лиги чемпионов в Афинах

Теги чемпионат Израиля Хапоэль Холон Бреоган Лига чемпионов календарь Баскетбол

Израильский «Хапоэль Холон» будет проводить домашние матчи регулярного чемпионата Лиги чемпионов в Афинах на арене АЕКа.

Первая подобная встреча против «Бреогана» состоится 14 ноября. Даты игр против «Телекома» и «Бурсаспора» определятся позднее.

Матчи будут проходить за закрытыми дверями. 

Данное решение принято в связи с обострением палестино-израильского конфликта.

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