«Хапоэль Холон» проведет домашние матчи Лиги чемпионов в Афинах
Израильский «Хапоэль Холон» будет проводить домашние матчи регулярного чемпионата Лиги чемпионов в Афинах на арене АЕКа.
Первая подобная встреча против «Бреогана» состоится 14 ноября. Даты игр против «Телекома» и «Бурсаспора» определятся позднее.
Матчи будут проходить за закрытыми дверями.
Данное решение принято в связи с обострением палестино-израильского конфликта.
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