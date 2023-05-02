Велимир Перасович: «Седьмой матч будет сложным как физически, так и психологически»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от седьмого матча серии 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ с « ».

«Впереди седьмой, решающий матч полуфинальной серии. Он будет сложным как физически, так и психологически.

Мы готовимся продемонстрировать свою лучшую игру. Посмотрим, окажется ли этого достаточно для выхода в финал», – заявил Перасович.

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