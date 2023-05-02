Велимир Перасович: «Все решила удача»

Теги УНИКС Зенит Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович заявил, что его команда оказалось более удачливой в 7-м матче полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ против «Зенита» (80:79, 4-3).

«Я счастлив за клуб и в особенности за игроков, потому что мы очень усердно работали на протяжении всего сезона. Этот выход в финал – отличная награда для каждого из нас.

Игра получилась очень тяжелой, но седьмой матч и не мог быть другим. В концовке «Зенит» контролировал ход встречи, но мы показали очень хорошую реакцию на последних минутах и вырвали победу. Эта серия с «Зенитом» получилась одной из самых сложных в моей тренерской карьере. Я очень счастлив, что она завершилась в нашу пользу.

В полуфинале встречались две очень равные команды, которые хорошо знают друг друга. «Зенит» пытался воспользоваться нашими слабостями, а мы, в свою очередь, атаковали их слабые стороны. В итоге все решила удача.

В предыдущем матче в Санкт-Петербурге фортуна улыбнулась «Зениту», а сегодня в седьмой игре более удачливыми оказались мы. У гостей было последнее владение, но они потеряли мяч. Так бывает», – сказал Перасович.

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2 комментария

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Nick Crosier
Серия выдалась замечательная. Конечно не без удачи,так как заступил игрок Зенита,но и УНИКС цеплялся и не отдавал игру.
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Максим Катебо
Просто выжили в концовке…но он прав, должок определенный с прошлой игры был. Но чтобы Зубков подобным образом его отдавал - это непростительно..
С победой, Казань! Эх, Зенит…
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