Александр Секулич после победы над «Зенитом»: «В концовке удача была на нашей стороне»

Теги Локомотив-Кубань Зенит Единая лига ВТБ Адриен Морман Александер Секулич Баскетбол

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич признался, что его команде повезло в концовке матча против «Зенита» (69:67), когда форвард соперника Адриен Морман смазал бросок на победу.

«Мы были в сложной ситуации перед игрой. Два выездных поражения в матчах, в каждом из которых могли победить – это не лучшая психологическая ситуация для команды. И мы должны были реагировать на эти неудачи своей игрой сегодня. Рад, что это удалось.

Ни для кого не является секретом, что «Зенит» – это команда с потрясающими по своему качеству игроками и великолепным тренерским штабом. С большим уважением относимся к этому сопернику. Да, отсутствие Томаса Эртеля облегчило нам задачу, постарались максимально воспользоваться этим шансом. На протяжении всех 40 минут оказывали максимальное давление на Трента Фрэйзера и Кайла Курича. Это великолепные игроки и снайперы, но, в общем и целом, нам удавалось не давать им демонстрировать их лучшие качества.

Конечно, если говорить объективно – в концовке удача была на нашей стороне. Морман – великолепный снайпер, и он имел возможность свободным трехочковым принести «Зениту» победу. Но – промахнулся. При этом не нужно понимать мои слова в том смысле, что нам сегодня повезло. Нам повезло только в этом конкретном эпизоде. Мы сами сегодня были не слишком хороши в реализации бросков. Особенно трехочковых – всего 3 попадания из 18. Но то, что нам удалось победить даже в такой ситуации, проявив характер и желание выиграть – это хороший признак.

И, конечно, нельзя не сказать о роскошной атмосфере в «Баскет-Холле». Это гордость для меня — быть частью Локосемьи. Болельщики сегодня имели возможность понять и прочувствовать, что они являются важной частью нашей команды и помогают ей побеждать», – передает слова тренера официальный сайт «Локо».

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