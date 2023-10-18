Владимир Гомельский: «Все клубы первой четверки Единой лиги ВТБ ослабли»

Известный комментатор и эксперт объяснил высокий уровень конкуренции и поражения фаворитов на старте нового сезона Единой лиги ВТБ.

«Все клубы первой четверки ослабли. Уровень мастерства легионеров (одни уехали, равноценных замен им не нашлось по известным причинам) стал ниже. Таким образом, команды из середины прошлогодней таблицы и новички Лиги подтянулись и показали зубы. Конкурентность в лиге ВТБ выросла», – считает Гомельский.

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