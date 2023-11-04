В Денвере заново нанесли 3-очковую линию на новой площадке. Грант Уильямс заметил, что первая слишком далеко от кольца

Теги Даллас Денвер НБА экипировка Грант Уильямс Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

В Денвере заново нанесли 3-очковую линию на новой площадке, которая создана специально для матчей внутрисезонного турнира НБА.

«Наггетс» стартовали в новом турнире в пятницу игрой против «Далласа» (125:114). Во время утренней разминки форвард «Мэверикс» Грант Уильямс заметил, что линия расположена слишком далеко от кольца.

«Я подумал: «Не может быть, как-то она слишком далеко. Ничего не долетало до цели. Плюс по восприятию я мог сказать: либо это новая синяя площадка так бросалась в глаза на пустой арене, либо линия расположена дальше нормы», – заявил Уильямс.

Также баскетболист отметил, что его ноги с трудом помещались в пространстве между дугой и боковой линией в углах площадки.

«Я сразу понял, что что-то не так», – сказал баскетболист.

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3 комментария

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Malay Saratov
Это опыт.
Третьяк на каком-то чемпионате мира на раскатке заметил что ворота выше. Судьи сначала типа послали его, но он настоял и всё-таки померили. В итоге ворота на 2 см выше оказались.
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+5
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moWilliams2
На такие же замечания от некоего Б.С. в Бруклине ничего менять не стали
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гилберт
Галя, у нас отмена!
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