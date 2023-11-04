В Денвере заново нанесли 3-очковую линию на новой площадке, которая создана специально для матчей внутрисезонного турнира НБА.

«Наггетс» стартовали в новом турнире в пятницу игрой против « » (125:114). Во время утренней разминки форвард «Мэверикс» заметил, что линия расположена слишком далеко от кольца.

«Я подумал: «Не может быть, как-то она слишком далеко. Ничего не долетало до цели. Плюс по восприятию я мог сказать: либо это новая синяя площадка так бросалась в глаза на пустой арене, либо линия расположена дальше нормы», – заявил Уильямс.

Также баскетболист отметил, что его ноги с трудом помещались в пространстве между дугой и боковой линией в углах площадки.

«Я сразу понял, что что-то не так», – сказал баскетболист.

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