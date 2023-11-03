«Мэджик» вчера выиграли в гостях у «Юты» впервые с 2015 года

Теги Орландо НБА Юта Баскетбол

«Орландо» вчера на выезде обыграл «Юту» – 115:113.

Это первая победа флоридского коллектива в Солт-Лейк-Сити с 3 декабря 2015 года. За этот период «Джаз» выходили победителями семь раз подряд.

Самым результативным игроком в составе гостей стал Паоло Банкеро. На счету первого номера драфта-2022 30 очков, 9 подборов, 5 передач, 3 перехвата и 2 блок-шота.

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