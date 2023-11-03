Уэнделл Картер получил перелом пястной кости в матче с «Ютой»

Теги травмы Орландо НБА Юта Уэнделл Картер Баскетбол

Центровой Уэнделл Картер получил перелом третьей пястной кости левой руки в матче с «Ютой» (115:113), информирует журналист ESPN Марк Джей Спирс со ссылкой на «Мэджик».

Курс лечения будет определен после возвращения команды в Орландо, уведомила организация.

За 29 минут на площадке бигмэн отметился 14 очками, 8 подборами, 2 передачами и блок-шотом.

«Орландо» идет 4-м на Востоке с результатом 3-2.

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