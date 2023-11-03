Стив Керр высказался о событиях в Израиле: «Я от всей души сочувствую всем, кого это касается»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр ответил на вопрос журналиста о вооруженном конфликте Израиля и ХАМАС.

«В основном эмоции – это большая печаль по всем семьям и жертвам. Произошедшая несколько недель назад в Израиле резня была настолько сокрушительной, что просто невозможно представить себе боль и страдания.

А затем, конечно, ответные меры и то, что происходит в Газе, – столько невинных людей убивают. Это катастрофа, и я от всей души сочувствую всем, кого это касается», – сказал Керр.

Формы НБА City Edition отвратительнее с каждым годом. Но так было не всегда, вот гениальные экземпляры

Куда доведут «Клипперс» «Большая четверка» и Такер?

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Archer_Great
Максимально нейтрально по отношению к сторонам конфликта, но при этом с сочувствием к пострадавшим. Молодцом!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
4eLOVE4iK
Ответ Archer_Great
Максимально нейтрально по отношению к сторонам конфликта, но при этом с сочувствием к пострадавшим. Молодцом!
Стив Керр: я за все хорошее, против всего плохого. Я - молодцом!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Archer_Great
Ответ 4eLOVE4iK
Стив Керр: я за все хорошее, против всего плохого. Я - молодцом!
Ну, учитывая процветание в штатах культуры отмены, высказаться правильно и безопасно(!) - задача непростая:)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий