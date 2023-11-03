Стив Керр высказался о событиях в Израиле: «Я от всей души сочувствую всем, кого это касается»

Главный тренер « » ответил на вопрос журналиста о вооруженном конфликте Израиля и ХАМАС.

«В основном эмоции – это большая печаль по всем семьям и жертвам. Произошедшая несколько недель назад в Израиле резня была настолько сокрушительной, что просто невозможно представить себе боль и страдания.

А затем, конечно, ответные меры и то, что происходит в Газе, – столько невинных людей убивают. Это катастрофа, и я от всей души сочувствую всем, кого это касается», – сказал Керр.

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