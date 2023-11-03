Стив Керр: «Серьезно относимся к внутрисезонному турниру, но помним и о главной цели»

Главный тренер « » заявил о том, что команда попытается найти компромиссный вариант во время нового внутрисезонного турнира НБА.

«Уорриорз» рассчитывают побороться за трофей, но не хотят перегружать игроков на столь раннем этапе сезона.

«Не думаю, что усталость станет фактором. Серьезно относимся к межсезонному турниру, но не собираемся выпускать парней на 45 минут. Помним и о главной цели.

Матчи нового турнира будут напряженными, команды будут бороться за победу, но наши ребятам привыкли много играть в баскетбол. Они в хорошей форме, так что я не волнуюсь. Будет интересно», – считает Керр.

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