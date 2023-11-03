Девин Букер о Вембаньяме: «Невероятный талант»
Звездный защитник «Финикса» Девин Букер поделился мнением о первом номере драфта Викторе Вембаньяме из «Сан-Антонио».
В четверг француз набрал 38 очков, «Сперс» одолели звездных «Санз» в гостях.
«Невероятный талант.
Пока что просто пытаемся понять, что он из себя представляет, потому что раньше не имели с ним дела. Нам довелось играть против него в самом начале сезона. Надеюсь, при новой встрече нам удастся как-то подстроиться и усложнить ему жизнь. Но у него есть большое преимущество – с ростом 222 сантиметра он может бросать через любого соперника. Надо искать способы, как усложнять ему жизнь», – заявил Букер.
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