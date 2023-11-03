Бигмен « » в матче с « » (132:121) в четверг снова удачно проявил себя в четвертой четверти.

В решающем игровом отрезке «Санз» удалось сравнять счет после «-27», но «Сперс» ответили рывком 12:0, 10 очков набрал француз.

В последние 4:15 встречи в Финиксе на счету первого номера драфта в два раза больше очков, чем у всех игроков соперника вместе взятых.

ESPN

Вембаньяма реализовал 15 из 19 с игры в четвертых четвертях на старте нового сезона. 78,9% попадания – лучший показатель в НБА среди игроков, которые совершили как минимум 10 попыток.

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