Виктор Вембаньяма реализовал 15 из 19 с игры в четвертых четвертях на старте нового сезона
Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма в матче с «Финиксом» (132:121) в четверг снова удачно проявил себя в четвертой четверти.
В решающем игровом отрезке «Санз» удалось сравнять счет после «-27», но «Сперс» ответили рывком 12:0, 10 очков набрал француз.
В последние 4:15 встречи в Финиксе на счету первого номера драфта в два раза больше очков, чем у всех игроков соперника вместе взятых.
ESPN
Вембаньяма реализовал 15 из 19 с игры в четвертых четвертях на старте нового сезона. 78,9% попадания – лучший показатель в НБА среди игроков, которые совершили как минимум 10 попыток.
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