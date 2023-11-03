Виктор Вембаньяма реализовал 15 из 19 с игры в четвертых четвертях на старте нового сезона

Теги Финикс Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма в матче с «Финиксом» (132:121) в четверг снова удачно проявил себя в четвертой четверти.

В решающем игровом отрезке «Санз» удалось сравнять счет после «-27», но «Сперс» ответили рывком 12:0, 10 очков набрал француз.

В последние 4:15 встречи в Финиксе на счету первого номера драфта в два раза больше очков, чем у всех игроков соперника вместе взятых.

ESPN

Вембаньяма реализовал 15 из 19 с игры в четвертых четвертях на старте нового сезона. 78,9% попадания – лучший показатель в НБА среди игроков, которые совершили как минимум 10 попыток.

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8 комментариев

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GLW
ну явно опыта не хватает, надо лет 5 чтобы адаптироваться к лиге, чтобы начать забивать хотя бы 102% бросков в 4 четверти
+23
0
+23
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azfotki
И это в 19 лет)))
+3
0
+3
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Свежий
Ждём занятных комментариев от аналитиков спорца, которые писали, что Вемба — тот же Бол Бол, только играет больше, от этого и стата круче 🤡🤡🤡
+3
-1
+2
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cska number one
мистер Клатч по ходу, у Фокса есть конкурент теперь
+2
-1
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Виктор Абезьяма
Машина! Лучший проспект после ЛеБрона
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0
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Stranfio
Он включается когда надо, менталити на уровне, ведь не важно сколько ты забьешь в первых 3, если в 4 ты не сможешь показать свой уровень, то это очень даже плохо. А тут наоборот он так себя проявляется в клатчевые моменты, любо дорого смотреть.
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Archer_Great
Ответ GLW
ну явно опыта не хватает, надо лет 5 чтобы адаптироваться к лиге, чтобы начать забивать хотя бы 102% бросков в 4 четверти
142!
+1
0
+1
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fridzon
Да, это сразу в глаза бросалось. Первые 3 четверти менее заметен был. Обнадеживает
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