Виктор Вембаньяма изящно обыграл Юбэнкса и забросил ключевой 3-очковый

Теги Финикс Сан-Антонио НБА Баскетбол - видео Дрю Юбэнкс Виктор Вембаньяма Баскетбол

Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма отличился в важном моменте матча против «Финикса» (132:121).

Вембаньяма изящно обыграл 1 на 1 Дрю Юбэнкса, после чего забросил ключевой 3-очковый.

В четвертой четверти «Санз» удалось сравнять счет после «-27», но «Сперс» ответили рывком 12:0, 10 очков набрал француз. Дальнее попадание Виктора стало частью этого игрового отрезка.

Вембаньяма набрал рекордные для себя 38 очков за 34 минуты при 15 из 26 с игры и 5 из 6 с линии. 

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1 комментарий

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Биомеханоид
Юбэнксу к окулисту надо. С метра регулярно не попадает, уже которую игру. Это надо ещё исхитряться так лажать, да ещё и регулярно.
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