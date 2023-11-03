Бигмен « » отличился в важном моменте матча против « » (132:121).

Вембаньяма изящно обыграл 1 на 1 , после чего забросил ключевой 3-очковый.

В четвертой четверти «Санз» удалось сравнять счет после «-27», но «Сперс» ответили рывком 12:0, 10 очков набрал француз. Дальнее попадание Виктора стало частью этого игрового отрезка.

Вембаньяма набрал рекордные для себя 38 очков за 34 минуты при 15 из 26 с игры и 5 из 6 с линии.

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