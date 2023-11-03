Виктор Вембаньяма: «В НБА собраны лучшие игроки, но пока что все складывается хорошо»

Теги Финикс Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Бимен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма подвел итоги матча с «Финиксом» (132:121), в котором он набрал рекордные в карьере 32 очка.

В четвертой четверти «Санз» удалось сравнять счет после «-27», но «Сперс» ответили рывком 12:0, 10 очков набрал француз.

«Кто-то должен был это сделать. Завтра на моем месте может оказаться кто-то из товарищей по команде.

В каждом матче мы пытаемся найти опцию, которая будет работать и причинять сопернику максимальный урон. Сегодня мы играли вот так, завтра это может быть кто-то другой. Так все устроено в хороших командах.

В НБА собраны лучшие игроки, но пока что все складывается хорошо», – заявил Вембаньяма.

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2 комментария

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zippa
СА уже нужно думать о партнерах и создании боеспособного коллектива, условно говоря - Данкана нашли - теперь нужно искать Жинобили и Паркера
+3
0
+3
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8w6sxy5f6x
Их было 38
+2
0
+2
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