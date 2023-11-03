НБА представила подборку лучших моментов Виктора Вембаньямы на старте сезона

Теги Финикс Сан-Антонио НБА Баскетбол - видео Виктор Вембаньяма Баскетбол

НБА представила подборку лучших моментов с участием бигмена «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы на старте регулярного чемпионата.

В пяти матчах дебютного для Вембаньямы сезона его средние показатели составили 20,6 очка, 8,0 подбора, 1,6 передачи, 1,2 перехвата и 2,2 блок-шота за игру.

Во встрече с «Санз» (132:121) в четверг 19-летний француз набрал рекордные для себя 38 очков.

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