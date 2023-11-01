«Он изменил мою жизнь». Дэрил Мори оставит портрет Джеймса Хардена на стене гостиной
Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» Дэрил Мори заявил, что, несмотря на конфликт с Джеймсом Харденом, оставит на стене своей гостиной знаменитый портрет защитника, который он заказал в 2018 году хорватскому художнику Филипу Пераичу.
«Это одна из моих ценных вещей.
Джеймс изменил мою жизнь. Он один из величайших игроков в истории. Со временем люди начнут думать о нем в гораздо более исторических терминах. Он изменил баскетбол и изменил НБА, а те, кто не понимает, насколько он хорош, постепенно затихнут», – сказал Мори.
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