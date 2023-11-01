«Он изменил мою жизнь». Дэрил Мори оставит портрет Джеймса Хардена на стене гостиной

Теги Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Баскетбол

Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» Дэрил Мори заявил, что, несмотря на конфликт с Джеймсом Харденом, оставит на стене своей гостиной знаменитый портрет защитника, который он заказал в 2018 году хорватскому художнику Филипу Пераичу.

«Это одна из моих ценных вещей.

Джеймс изменил мою жизнь. Он один из величайших игроков в истории. Со временем люди начнут думать о нем в гораздо более исторических терминах. Он изменил баскетбол и изменил НБА, а те, кто не понимает, насколько он хорош, постепенно затихнут», – сказал Мори.

Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»!

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4 комментария

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laziofan
Молодец Дэрил, конфликт пусть и некрасивый с обеих сторон, но ни в коем случае не перечеркнет шикарные годы в Рокетс.
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Caracalla
Достойное расставание.
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LBJ236
Да это его любимый игрок
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leon01
Чего он там изменил?? Ах ну пробивать по 20- 25 штрафных за то что на него просто косо посмотрели) я помню как Леброн защищаясь против Бороды демонстративно складывал руки назад. Изменили правила и он стул, теперь его даже можно потрогать) талантливый и абсолютно безамбициозный и безяйцевый тип
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