«Он изменил мою жизнь». Дэрил Мори оставит портрет Джеймса Хардена на стене гостиной

Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» заявил, что, несмотря на конфликт с , оставит на стене своей гостиной знаменитый портрет защитника, который он заказал в 2018 году хорватскому художнику Филипу Пераичу.

«Это одна из моих ценных вещей.

Джеймс изменил мою жизнь. Он один из величайших игроков в истории. Со временем люди начнут думать о нем в гораздо более исторических терминах. Он изменил баскетбол и изменил , а те, кто не понимает, насколько он хорош, постепенно затихнут», – сказал Мори.

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