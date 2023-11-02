Владельцы «Клипперс» и «Сиксерс» участвовали в переговорах по обмену Джеймса Хардена

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, владельцы «Клипперс» и «Филадельфии» и Джош Харрис приняли участие в переговорах по обмену .

Переговоры по обмену звездного защитника в течение нескольких месяцев вели руководители клубов Дэрил Мори и Лоуренс Фрэнк. В понедельник Балмер и Харрис созвонились, чтобы обсудить детали сделки.

«Редко можно увидеть, как владельцы клубов напрямую участвуют в переговорах по обмену, но как мне сказали, в понедельник «Сиксерс» решили, что, учитывая их успешное начало сезона и игру Тайриза Макси, пришло время расстаться с Харденом, попутно добавив опытных игроков и драфт пики на будущее», — пишет Чарания.

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски ранее сообщал, что руководство лиги и другие владельцы клубов оказывали определенное давление с целью разрешения ситуации с запросом Хардена на обмен.

Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»!