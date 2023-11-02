Владельцы «Клипперс» и «Сиксерс» участвовали в переговорах по обмену Джеймса Хардена

Теги Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден Стив Балмер Баскетбол

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, владельцы «Клипперс» и «Филадельфии» Стив Балмер и Джош Харрис приняли участие в переговорах по обмену Джеймса Хардена.

Переговоры по обмену звездного защитника в течение нескольких месяцев вели руководители клубов Дэрил Мори и Лоуренс Фрэнк. В понедельник Балмер и Харрис созвонились, чтобы обсудить детали сделки.

«Редко можно увидеть, как владельцы клубов напрямую участвуют в переговорах по обмену, но как мне сказали, в понедельник «Сиксерс» решили, что, учитывая их успешное начало сезона и игру Тайриза Макси, пришло время расстаться с Харденом, попутно добавив опытных игроков и драфт пики на будущее», — пишет Чарания.

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски ранее сообщал, что руководство лиги и другие владельцы клубов оказывали определенное давление с целью разрешения ситуации с запросом Хардена на обмен.

Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»!

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5 комментариев

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Maturmalai
Состояние Баллмера: $115 млрд.
Состояние Харриса: $7 млрд.
Налицо совершенно разные весовые категории бизнес-переговорщиков. Теперь понятно, как Клиперцам удалось так жестко нагнуть Сиксерцев.
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LilAnswer
Балмер все таки как владелец супер. Максимально вовлечен в дела клуба, не боится рисковать. Жаль это пока не окупается.
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Айрат Ситдиков
Ответ Maturmalai
Состояние Баллмера: $115 млрд. Состояние Харриса: $7 млрд. Налицо совершенно разные весовые категории бизнес-переговорщиков. Теперь понятно, как Клиперцам удалось так жестко нагнуть Сиксерцев.
Будет видно в конце сезона, кто кого нагнул
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everyday4768
Ответ Maturmalai
Состояние Баллмера: $115 млрд. Состояние Харриса: $7 млрд. Налицо совершенно разные весовые категории бизнес-переговорщиков. Теперь понятно, как Клиперцам удалось так жестко нагнуть Сиксерцев.
У Балмера со всеми в нба разные весовые категории
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artem-lstik@mail.ru
Ответ LilAnswer
Балмер все таки как владелец супер. Максимально вовлечен в дела клуба, не боится рисковать. Жаль это пока не окупается.
ну вовлечённость - далеко не всегда хорошо. всё-таки зачастую лучше отдать дело в руки профессионалов, а самому отойти в сторону, тодд боэли не даст соврать)
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