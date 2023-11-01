«Это значит, что я старый». Кевин Дюрэнт пошутил о том, что был кумиром Виктора Вембаньямы
Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт прокомментировал слова новичка «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы, который назвал его своим кумиром.
«Это значит, что я старый.
Он уникальный игрок, который будет силой в этой лиге еще долгое время. Он будет набираться опыта и становиться еще лучше», – сказал Дюрэнт.
«Мне нравится, что за много лет никто не нашел способа последовательно защищаться против него. Вероятно, именно поэтому он был одним из моих самых любимых игроков», – признался перед матчем с «Финиксом» Вембаньяма.
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