«Это значит, что я старый». Кевин Дюрэнт пошутил о том, что был кумиром Виктора Вембаньямы

Звездный форвард « » прокомментировал слова новичка « » , который назвал его своим кумиром.

«Это значит, что я старый.

Он уникальный игрок, который будет силой в этой лиге еще долгое время. Он будет набираться опыта и становиться еще лучше», – сказал Дюрэнт.

«Мне нравится, что за много лет никто не нашел способа последовательно защищаться против него. Вероятно, именно поэтому он был одним из моих самых любимых игроков», – признался перед матчем с «Финиксом» Вембаньяма.

Фантастическая дуэль Дюрэнта и Вембаньямы в Хэллоуин – и победил в ней новичок!