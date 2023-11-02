Джеймс Харден и его окружение летом «были убеждены», что Мори готов предложить только контракт на 2 года с опцией команды (Рамона Шелберн)
Инсайдер ESPN Рамона Шелберн поделилась информацией, почему разыгрывающий Джеймс Харден был вынужден воспользоваться опцией на сезон-2023/24 в преддверии открытия рынка свободных агентов.
По словам источников ESPN, Харден и его окружение были убеждены в том, что Мори намерен предложить ему только двухлетнее соглашение с опцией команды на второй сезон, если он откажется от своей опции игрока и станет свободным агентом.
«Сиксерс» летом настаивали на том, что готовы были предложить Хардену крупный контракт в тот момент, когда это позволили бы правила лиги. Организация опасалась очередного штрафа за тамперинг.
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