Джеймс Харден и его окружение летом «были убеждены», что Мори готов предложить только контракт на 2 года с опцией команды (Рамона Шелберн)

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Рамона Шелберн Баскетбол

Инсайдер ESPN Рамона Шелберн поделилась информацией, почему разыгрывающий Джеймс Харден был вынужден воспользоваться опцией на сезон-2023/24 в преддверии открытия рынка свободных агентов.

По словам источников ESPN, Харден и его окружение были убеждены в том, что Мори намерен предложить ему только двухлетнее соглашение с опцией команды на второй сезон, если он откажется от своей опции игрока и станет свободным агентом.

«Сиксерс» летом настаивали на том, что готовы были предложить Хардену крупный контракт в тот момент, когда это позволили бы правила лиги. Организация опасалась очередного штрафа за тамперинг.

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2 комментария

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udod
посмотрим, что предложит Балмер следующим летом
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Райли Карри
Сейчас можно уже, что угодно говорить и писать. Теперь это проблема Клипперс.
+1
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