Лоуренс Фрэнк: «Хардена волнует только одно: он хочет выиграть титул для «Клипперс»
Президент «Клипперс» по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк сказал, что в Лос-Анджелесе заметили тенденцию, когда Джеймс Харден жертвовал своей игрой, чтобы приспособиться к окружающим его звездам, начиная с того времени, когда он был в «Бруклине» Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга, и заканчивая Джоэлем Эмбиидом в «Филадельфии».
«Харден должен был поехать на Матч всех звезд в прошлом году. Но он был там уже 10 раз. Джеймс обладает элитными навыками, и все, что его волнует, – это одно: он хочет выиграть титул для «Клипперс».
Джеймс хочет быть частью чего-то большего, чем он сам. У него уже есть все индивидуальные награды. Теперь он готов к нечто особенному», – сказал Фрэнк.
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