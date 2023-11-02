Лоуренс Фрэнк: «Хардена волнует только одно: он хочет выиграть титул для «Клипперс»

Теги Клипперс Лоуренс Фрэнк НБА Джеймс Харден Баскетбол

Президент «Клипперс» по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк сказал, что в Лос-Анджелесе заметили тенденцию, когда Джеймс Харден жертвовал своей игрой, чтобы приспособиться к окружающим его звездам, начиная с того времени, когда он был в «Бруклине» Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга, и заканчивая Джоэлем Эмбиидом в «Филадельфии».

«Харден должен был поехать на Матч всех звезд в прошлом году. Но он был там уже 10 раз. Джеймс обладает элитными навыками, и все, что его волнует, – это одно: он хочет выиграть титул для «Клипперс».

Джеймс хочет быть частью чего-то большего, чем он сам. У него уже есть все индивидуальные награды. Теперь он готов к нечто особенному», – сказал Фрэнк.

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3 комментария

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Валерий Королёв
Ага, именно для Клипперс. А для Хьюстона, Бруклина и Филадельфии, видимо, не хотел. Лёгкий путь к титулу он ищет, уже с ног сбился. Если и в ЛАК не прокатит (Что весьма вероятно), то останется всего пара верных вариантов - Леброн и Карри.
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<~Inter~>
Хардена волнуют только деньги
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малюта скуратов
Ответ <~Inter~>
Хардена волнуют только деньги
и крэйзи меню в стрип-клубах
0
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