Дэрил Мори лайкнул твит, что «Сиксерс» надо ждать лучшее предложение по Джеймсу Хардену

Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» в соцсетях оценил пост журналиста The Ringer Кевина О’Коннора.

«Сиксерс» смотрятся очень, очень хорошо. И именно поэтому им следует проявить терпение в поисках подходящего пакета активов в вопросе обмена . Они не должны соглашаться [сейчас], когда правильное предложение может вернуть их в борьбу за титул», – написал О’Коннор.

Мори лайкнул твит журналиста. Вчера Харден вернулся в расположение команды и начал индивидуальную подготовку к сезону.

Перемен! «Кливленд»

Как смотреть НБА и не сойти с ума от бессонницы. Собрали советы профессионалов

50 лучших игроков НБА по версии пользователей Sports.ru