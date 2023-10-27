Дэрил Мори лайкнул твит, что «Сиксерс» надо ждать лучшее предложение по Джеймсу Хардену

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Баскетбол

Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» Дэрил Мори в соцсетях оценил пост журналиста The Ringer Кевина О’Коннора.

«Сиксерс» смотрятся очень, очень хорошо. И именно поэтому им следует проявить терпение в поисках подходящего пакета активов в вопросе обмена Джеймса Хардена. Они не должны соглашаться [сейчас], когда правильное предложение может вернуть их в борьбу за титул», – написал О’Коннор.

Мори лайкнул твит журналиста. Вчера Харден вернулся в расположение команды и начал индивидуальную подготовку к сезону.

Перемен! «Кливленд»

Как смотреть НБА и не сойти с ума от бессонницы. Собрали советы профессионалов

50 лучших игроков НБА по версии пользователей Sports.ru

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий