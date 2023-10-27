Дэрил Мори лайкнул твит, что «Сиксерс» надо ждать лучшее предложение по Джеймсу Хардену
Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» Дэрил Мори в соцсетях оценил пост журналиста The Ringer Кевина О’Коннора.
«Сиксерс» смотрятся очень, очень хорошо. И именно поэтому им следует проявить терпение в поисках подходящего пакета активов в вопросе обмена Джеймса Хардена. Они не должны соглашаться [сейчас], когда правильное предложение может вернуть их в борьбу за титул», – написал О’Коннор.
Мори лайкнул твит журналиста. Вчера Харден вернулся в расположение команды и начал индивидуальную подготовку к сезону.
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