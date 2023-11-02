Тайрон Лю о том, в какие моменты Харден мог сегодня помочь «Клипперс»: «На протяжении 53 минут»
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю на пресс-конференции после поражения от «Лейкерс» (125:130 OT) ответил на вопрос, в какие моменты разыгрывающий Джеймс Харден мог сегодня помочь команде, если бы был на паркете.
«На отрезке в 53 минуты», – ответил Лю.
Харден и Пи Джей Такер вчера стали игроками «Клипперс» после обмена из «Филадельфии». Форвард дебютировал за команду и за 21 минуту отметился 5 подборами в защите.
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