Тайрон Лю о том, в какие моменты Харден мог сегодня помочь «Клипперс»: «На протяжении 53 минут»

Главный тренер «Клипперс» на пресс-конференции после поражения от «Лейкерс» (125:130 OT) ответил на вопрос, в какие моменты разыгрывающий мог сегодня помочь команде, если бы был на паркете.

«На отрезке в 53 минуты», – ответил Лю.

Харден и Пи Джей Такер вчера стали игроками « » после обмена из «Филадельфии». Форвард дебютировал за команду и за 21 минуту отметился 5 подборами в защите.

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