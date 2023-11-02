«Денвер» в гостях уступил «Миннесоте». Таунс: «Рад, что мне удалось создать трудности Йокичу»

Теги Денвер Миннесота НБА Никола Йокич Карл-Энтони Таунс Баскетбол

«Миннесота» на своем паркете крупно обыграла действующего чемпиона «Денвер» – 110:89.

2-кратный MVP Никола Йокич реализовал 10 из 17 двухочковых и 1 из 6 из-за дуги. Серб отметился 25 очками, 10 подборами и 3 передачами, также совершив 5 потерь.

После игры центровой «Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс высказался о своей игре в обороне против Йокича: «Рад, что мне удалось создать ему трудности. Игрока такого уровня нельзя остановить. Однако можно усложнить ему задачу, и именно это я и хотел сделать».

Таунс за 31 минуту реализовал 7 из 19 с игры и 6 из 6 с линии, записав в свой актив 21 очко, 8 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.

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1 комментарий

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Nuteruoli
Какой же Наз Рид у Миннесоты добротный большой, зачем спрашивается Гобера за полцарства обменивали
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+2
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