«Денвер» в гостях уступил «Миннесоте». Таунс: «Рад, что мне удалось создать трудности Йокичу»

« » на своем паркете крупно обыграла действующего чемпиона « » – 110:89.

2-кратный MVP Никола Йокич реализовал 10 из 17 двухочковых и 1 из 6 из-за дуги. Серб отметился 25 очками, 10 подборами и 3 передачами, также совершив 5 потерь.

После игры центровой «Тимбервулвз» высказался о своей игре в обороне против Йокича: «Рад, что мне удалось создать ему трудности. Игрока такого уровня нельзя остановить. Однако можно усложнить ему задачу, и именно это я и хотел сделать».

Таунс за 31 минуту реализовал 7 из 19 с игры и 6 из 6 с линии, записав в свой актив 21 очко, 8 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.

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