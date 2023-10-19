Эвери Джонсон: «Эдвардс, Таунс и Гобер – не «большая тройка». Это оскорбление для Боша, Уэйда и Леброна или Данкана, Ману и Паркера»

Чемпион НБА-1999 как игрок и тренер года-2006 Эвери Джонсон не верит в успех «Миннесоты» в ближайшем будущем.

«Энтони Эдвардс, Карл-Энтони Таунс и не являются «большой тройкой». Это было бы оскорблением для таких парней, как , и , когда они были настоящей «большой тройкой». Или сочетание , Ману Джинобили, Тони Паркер в «Сан-Антонио». У «Тимбервулвз» слишком много слабых мест, особенно в обороне.

Карл-Энтони Таунс, находясь на площадке вместе с Гобером, вынужден играть на «четверке». В нападении Гобер очень ограничен, особенно за пределами «краски». Энтони Эдвардс – потрясающий игрок, но я не вижу, что они способны резко спрогрессировать. Западная конференция очень глубока, я вижу их командой уровня 50% побед», – сказал Джонсон.

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