Чарльз Баркли: «Никс» нужно попытаться заполучить Карла-Энтони Таунса»

Теги Миннесота Нью-Йорк НБА Чарльз Баркли Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Легенда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли раскритиковал «Нью-Йорк» и призвал руководство клуба рассмотреть возможность приобретения Карла-Энтони Таунса («Миннесота»).

«Никс» нужно что-то сделать. Вы увидите, чем закончится этот фильм.

Они стараются, играют усердно, но они не претенденты на чемпионство. На их месте я бы что-то предпринял. Для чего они хранят все эти драфт-пики? Возьмите и заключите сделку.

Кого им нужно попытаться заполучить? Карла-Энтони Таунса», – заявил Баркли.

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9 комментариев

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Алексей Никишин
Вроде у Никс и так есть люди которые пропадают в плей офф, зачем им ещё и Таунс.
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MikeABLG
Никс же вроде звезду подписать хотели
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Tim Timson
Ответ DiffusedLight
А Чарльз что ли ненавидит Нью-Йорк, чёт не пойму если честно
вроде не был замечен, но новый работодатель может требует)
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Tim Timson
они же Эмбиида ждут Чарльз? потом конечно не получится и будут ждать Йокича, потом ещё кого помоложе)
+1
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Archer_Great
Да, давайте КАТа в Никс! Нужно больше противостояний Эмбиид-Таунс, тогда они точно подерутся прям на паркете (один раз чуть не дошло). Хлеба и зрелищ!
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DiffusedLight
Ответ Tim Timson
они же Эмбиида ждут Чарльз? потом конечно не получится и будут ждать Йокича, потом ещё кого помоложе)
А Чарльз что ли ненавидит Нью-Йорк, чёт не пойму если честно
+1
-1
0
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