Чарльз Баркли: «Никс» нужно попытаться заполучить Карла-Энтони Таунса»
Легенда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли раскритиковал «Нью-Йорк» и призвал руководство клуба рассмотреть возможность приобретения Карла-Энтони Таунса («Миннесота»).
«Никс» нужно что-то сделать. Вы увидите, чем закончится этот фильм.
Они стараются, играют усердно, но они не претенденты на чемпионство. На их месте я бы что-то предпринял. Для чего они хранят все эти драфт-пики? Возьмите и заключите сделку.
Кого им нужно попытаться заполучить? Карла-Энтони Таунса», – заявил Баркли.
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