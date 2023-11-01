Легенда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли раскритиковал « » и призвал руководство клуба рассмотреть возможность приобретения Карла-Энтони Таунса (« »).

«Никс» нужно что-то сделать. Вы увидите, чем закончится этот фильм.

Они стараются, играют усердно, но они не претенденты на чемпионство. На их месте я бы что-то предпринял. Для чего они хранят все эти драфт-пики? Возьмите и заключите сделку.

Кого им нужно попытаться заполучить? Карла-Энтони Таунса», – заявил Баркли.

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