Ларса Пиппен заявила, что была «травмирована» словами Майкла Джордана о ее отношениях с его сыном

Ларса Пиппен, бывшая жена легенды « » , во время недавнего выпуска подкаста «Separation Anxiety» («Страх расставания») призналась, что слова по поводу ее отношений с его сыном Маркусом «травмировали» и «опозорили» ее.

Недавно Джордана спросили, одобряет ли он отношения сына с бывшей супругой Пиппена. 6-кратный чемпион сперва рассмеялся. Но когда его переспросили, он ответил: «Нет!»

«Ты думаешь, это смешно? По-моему, это не смешно. В этом нет ничего смешного», – сказала Ларса Маркусу.

«Мне кажется, что это разлетелось повсюду, и мне стыдно. Люди думают, что я солгала, сказав, что наши родители не против. Потому что я давала интервью и говорила, что наши семьи не против. Мне казалось, что я ничего не приукрашиваю. Мне казалось, что наши родители хотят, чтобы мы были счастливы.

Вероятно, это неловко для моего бывшего парня и твоего отца, потому что у них свои отношения или что-то в этом роде. Я в этом не участвовала, и ты не участвовал. Так что для них это, вероятно, странно. Вероятно, это странно для твоего отца. Я не злюсь. Я все понимаю.

Боже мой, я была травмирована. Я подумала: «Что нам теперь делать? Люди думают, что я солгала», – сказала Ларса Пиппен.

«Пришлось гуглить, кто такой Майкл Джордан». Дети «Его Воздушества» не стали великими, зато им есть что рассказать