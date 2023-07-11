Ларса Пиппен заявила, что была «травмирована» словами Майкла Джордана о ее отношениях с его сыном

Теги светская хроника Майкл Джордан Чикаго НБА Скотти Пиппен Баскетбол

Ларса Пиппен, бывшая жена легенды «Чикаго» Скотти Пиппена, во время недавнего выпуска подкаста «Separation Anxiety» («Страх расставания») призналась, что слова Майкла Джордана по поводу ее отношений с его сыном Маркусом «травмировали» и «опозорили» ее.

Недавно Джордана спросили, одобряет ли он отношения сына с бывшей супругой Пиппена. 6-кратный чемпион сперва рассмеялся. Но когда его переспросили, он ответил: «Нет!»

«Ты думаешь, это смешно? По-моему, это не смешно. В этом нет ничего смешного», – сказала Ларса Маркусу.

«Мне кажется, что это разлетелось повсюду, и мне стыдно. Люди думают, что я солгала, сказав, что наши родители не против. Потому что я давала интервью и говорила, что наши семьи не против. Мне казалось, что я ничего не приукрашиваю. Мне казалось, что наши родители хотят, чтобы мы были счастливы.

Вероятно, это неловко для моего бывшего парня и твоего отца, потому что у них свои отношения или что-то в этом роде. Я в этом не участвовала, и ты не участвовал. Так что для них это, вероятно, странно. Вероятно, это странно для твоего отца. Я не злюсь. Я все понимаю.

Боже мой, я была травмирована. Я подумала: «Что нам теперь делать? Люди думают, что я солгала», – сказала Ларса Пиппен.

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3 комментария

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mibX
Какая драма! Просто искренне жаль эту наивную неопытную женщину, которую выставили в дурном цвете и травмировали, так что ей пришлось оправдываться в подкасте.
Обязательно продолжайте следить за ситуацией, ведь нельзя такие вещи оставлять без внимания
+5
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Геннадий Тимченко
иск уже готовит: к сыну или отцу❓или к бывшему мужу❔🤔
+1
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Tim Timson
Гена не теряй нити)
0
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