Легенда НБА Майкл Джордан не одобряет отношения между сыном Маркусом и бывшей женой своего знаменитого одноклубника по « » Скотти Пиппена Ларсой.

Во время появления на публике Джордану задали соответствующий вопрос. 6-кратный чемпион сперва рассмеялся. Но когда его спросили еще раз, он ответил: «Нет!»

Майкл покачал головой, когда его спросили еще один раз.

48-летная Ларса Пиппен завершила развод со Скотти Пиппеном в прошлом году. Маркусу Джордану 32 года.

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