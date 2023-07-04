Майкл Джордан не одобряет отношения между сыном и бывшей женой Скотти Пиппена

Теги светская хроника Майкл Джордан Чикаго НБА видео Скотти Пиппен Баскетбол

Легенда НБА Майкл Джордан не одобряет отношения между сыном Маркусом и бывшей женой своего знаменитого одноклубника по «Чикаго» Скотти Пиппена Ларсой.

Во время появления на публике Джордану задали соответствующий вопрос. 6-кратный чемпион сперва рассмеялся. Но когда его спросили еще раз, он ответил: «Нет!»

Майкл покачал головой, когда его спросили еще один раз.

48-летная Ларса Пиппен завершила развод со Скотти Пиппеном в прошлом году. Маркусу Джордану 32 года.

Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремер участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»

Новицки, Йокич или Яннис? 25 лучших европейцев в НБА

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВинниПох
на детях гениев природа отдыхает)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lumex
Майкл: Не одобряю, но как задел на сиквел для ласт денса - пойдет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий