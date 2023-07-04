Майкл Джордан не одобряет отношения между сыном и бывшей женой Скотти Пиппена
Легенда НБА Майкл Джордан не одобряет отношения между сыном Маркусом и бывшей женой своего знаменитого одноклубника по «Чикаго» Скотти Пиппена Ларсой.
Во время появления на публике Джордану задали соответствующий вопрос. 6-кратный чемпион сперва рассмеялся. Но когда его спросили еще раз, он ответил: «Нет!»
Майкл покачал головой, когда его спросили еще один раз.
48-летная Ларса Пиппен завершила развод со Скотти Пиппеном в прошлом году. Маркусу Джордану 32 года.
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