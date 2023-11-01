Фрэнк Вогель: «В решающем эпизоде на Дюрэнте сфолили»
«Сан-Антонио» вырвал победу на последних секундах матча с «Финиксом» в гостях.
За 6,8 секунды до сирены Виктор Вембаньяма добавил сверху после промаха, сократив отставание «Сперс» до «-1». Вскоре после этого Келдон Джонсон совершил перехват, отобрав мяч у лидера «Санз» Кевина Дюрэнта. Форвард прошел под кольцо и стал автором попадания, которое в итоге оказалось победным (115:114).
Главный тренер «Финикса» Фрэнк Вогель считает, что в моменте с перехватом на Дюрэнте были нарушены правила.
«В решающем эпизоде на Дюрэнте сфолили, а судьи не свистнули. Его схватили за руку перед тем, как забрать мяч. Но свистка не последовало.
В таких ситуациях мы стараемся как можно скорее доставить мяч нашему игроку с 90 процентами реализации штрафных, что и было сделано», – заявил Вогель.
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