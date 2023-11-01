Фрэнк Вогель: «В решающем эпизоде на Дюрэнте сфолили»

Теги Финикс Сан-Антонио НБА Баскетбол - видео Кевин Дюрэнт судьи Фрэнк Вогель Келдон Джонсон Баскетбол

«Сан-Антонио» вырвал победу на последних секундах матча с «Финиксом» в гостях.

За 6,8 секунды до сирены Виктор Вембаньяма добавил сверху после промаха, сократив отставание «Сперс» до «-1». Вскоре после этого Келдон Джонсон совершил перехват, отобрав мяч у лидера «Санз» Кевина Дюрэнта. Форвард прошел под кольцо и стал автором попадания, которое в итоге оказалось победным (115:114).

Главный тренер «Финикса» Фрэнк Вогель считает, что в моменте с перехватом на Дюрэнте были нарушены правила.

«В решающем эпизоде на Дюрэнте сфолили, а судьи не свистнули. Его схватили за руку перед тем, как забрать мяч. Но свистка не последовало.

В таких ситуациях мы стараемся как можно скорее доставить мяч нашему игроку с 90 процентами реализации штрафных, что и было сделано», – заявил Вогель.

Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»! Как это повлияет на НБА

Куда доведут «Клипперс» «Большая четверка» и Такер?

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zrkwrpyrsy
Ответ Фёдор Стрелков
Просто ты физрук, с таким составом и ведя по игре +20 матчи сливать..... Попович просто расколол тебя как гнилой орех!
С каким составом? 2 из 3 звезды банку греют. Такой ты Федя конечно)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ɔculpa
Объясните мне, на хрена им эти штрафные с 90%-ной реализацией, если рядом стоит свободный партнёр, пас на него ещё не перехватывают, и отобрать у которого мяч уже не хватит времени?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий