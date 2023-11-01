Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньма из « » принял участие в двух красивых эпизодах во время матча с « » (115:114).

Сперва Вембаньма оказался не в силах помешать , который забил сверху.

В ответной атаке французский «большой» эффектно поставил сверху с сопротивлением .

😱Стеф Карри изображает «Крик» Мунка на паркете. Это не Хэллоуин, а издевательство над Диллоном Бруксом

Формы НБА City Edition отвратительнее с каждым годом. Но так было не всегда, вот гениальные экземпляры