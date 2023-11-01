Вембаньяма ответил на данк Дюрэнта постером через Юбэнкса

Теги Финикс Сан-Антонио НБА Баскетбол - видео Кевин Дюрэнт Дрю Юбэнкс Виктор Вембаньяма Баскетбол

Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньма из «Сан-Антонио» принял участие в двух красивых эпизодах во время матча с «Финиксом» (115:114).

Сперва Вембаньма оказался не в силах помешать Кевину Дюрэнту, который забил сверху.

В ответной атаке французский «большой» эффектно поставил сверху с сопротивлением Дрю Юбэнкса.

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Формы НБА City Edition отвратительнее с каждым годом. Но так было не всегда, вот гениальные экземпляры

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2 комментария

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Биомеханоид
Это что такое сейчас было в самой концовке?
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Алексей Муравьёв
Ответ Биомеханоид
Это что такое сейчас было в самой концовке?
Это Финикс обосрался )))
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