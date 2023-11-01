Вембаньяма ответил на данк Дюрэнта постером через Юбэнкса
Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньма из «Сан-Антонио» принял участие в двух красивых эпизодах во время матча с «Финиксом» (115:114).
Сперва Вембаньма оказался не в силах помешать Кевину Дюрэнту, который забил сверху.
В ответной атаке французский «большой» эффектно поставил сверху с сопротивлением Дрю Юбэнкса.
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