Первый номер драфта-2023 из « » во вторник впервые сыграл против суперзвезды НБА Кевина Дюрэнта, который в этом сезоне представляет « ».

Дюрэнт набрал 26 очков и 7 передач при 12 из 19 с игры. На счету Вембаньямы 18 очков, 8 подборов и 4 блок-шота при 6 из 12 с игры.

«Сперс», которые по ходу встречи уступали 20 очков, вырвали победу на последних секундах (115:114).

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