Виктор Вембаньяма впервые сыграл против Кевина Дюрэнта в НБА

Теги Финикс Сан-Антонио НБА Баскетбол - видео Кевин Дюрэнт Виктор Вембаньяма Баскетбол

Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма из «Сан-Антонио» во вторник впервые сыграл против суперзвезды НБА Кевина Дюрэнта, который в этом сезоне представляет «Финикс».

Дюрэнт набрал 26 очков и 7 передач при 12 из 19 с игры. На счету Вембаньямы 18 очков, 8 подборов и 4 блок-шота при 6 из 12 с игры.

«Сперс», которые по ходу встречи уступали 20 очков, вырвали победу на последних секундах (115:114).

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6 комментариев

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Grin of Ant
Обязательно напишите когда он второй раз сыграет против Дюрента.
+22
-1
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Vyacheslav301184
Такая новость теперь будет про встречу с каждой звездой, которой ещё не встречался?
+7
0
+7
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Mamontilo
Ответ Grin of Ant
Обязательно напишите когда он второй раз сыграет против Дюрента.
POV Валерий Левкин склонился над блокнотиком
+2
0
+2
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wallenberg
Виктор Вембаньяна впервые не сыграл против Алексея Саврасенко.
0
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