Келдон Джонсон вырвал мяч из рук Кевина Дюрэнта и стал автором победного попадания в игре с «Санз»
«Сан-Антонио» вырвал победу на последних секундах матча с «Финиксом» в гостях.
За 6,8 секунды до сирены Виктор Вембаньяма добавил сверху после промаха, сократив отставание «Сперс» до «-1». Вскоре после этого Келдон Джонсон совершил перехват, отобрав мяч у лидера «Санз» Кевина Дюрэнта. Форвард прошел под кольцо и стал автором попадания, которое в итоге оказалось победным (115:114).
В последнем владении Дюрэнт смазал бросок на победу.
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