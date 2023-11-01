Келдон Джонсон вырвал мяч из рук Кевина Дюрэнта и стал автором победного попадания в игре с «Санз»

Теги Финикс Сан-Антонио НБА Баскетбол - видео Кевин Дюрэнт Келдон Джонсон Виктор Вембаньяма Баскетбол

«Сан-Антонио» вырвал победу на последних секундах матча с «Финиксом» в гостях.

За 6,8 секунды до сирены Виктор Вембаньяма добавил сверху после промаха, сократив отставание «Сперс» до «-1». Вскоре после этого Келдон Джонсон совершил перехват, отобрав мяч у лидера «Санз» Кевина Дюрэнта. Форвард прошел под кольцо и стал автором попадания, которое в итоге оказалось победным (115:114).

В последнем владении Дюрэнт смазал бросок на победу.

Куда доведут «Клипперс» «Большая четверка» и Такер?

Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»! Как это повлияет на НБА

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Daishi
Вот это молодежь Попс воспитал.. Втроем совершили, фактически, разбойное нападение на пожилого человека!!))
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Борис Потапкин
собирается у деда снова что-то духовитое и по-хорошему уверенное в себе
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARAMIS777
Игра была 🔥.
Ну а КД и К° сами виноваты. Отдать игру, ведя 20 очков,такое себе. САС сегодня очень понравился. Всех поклонников Спёрз с победой.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
A. V.
Это было реально смешно, Кевина обокрали как школьника
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Turm
Наглядное пособие на тему:
Как проиграть решающий подбор, провожая летящий мяч взглядом, вместо постановки спины.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
усы Ларри Бёрда
Ответ A. V.
Это было реально смешно, Кевина обокрали как школьника
причем дважды
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
phivas
Ответ Daishi
Вот это молодежь Попс воспитал.. Втроем совершили, фактически, разбойное нападение на пожилого человека!!))
Вемба на игру в чулке на голове пришел, как истинный грабитель)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ильин
Ответ A. V.
Это было реально смешно, Кевина обокрали как школьника
Провернули операцию "Сладость или пакость!"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий