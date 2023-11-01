« » вырвал победу на последних секундах матча с « » в гостях.

За 6,8 секунды до сирены добавил сверху после промаха, сократив отставание «Сперс» до «-1». Вскоре после этого совершил перехват, отобрав мяч у лидера «Санз» . Форвард прошел под кольцо и стал автором попадания, которое в итоге оказалось победным (115:114).

В последнем владении Дюрэнт смазал бросок на победу.

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